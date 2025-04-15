15 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler 15 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler

Dr. Demir, aile hekimliği kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerinden tanı ve tedaviye kadar geniş bir yelpazede vatandaşlara destek oluyor. 

Vatandaşlara Kaliteli Sağlık Hizmeti2

Aile hekimleri, toplum sağlığının korunmasında kritik bir rol oynuyor. Uz. Dr. Betül Sultan Demir de Yozgat Şehir Hastanesinde İç Hastalıkları polikliniğinde; koruyucu sağlık hizmetleri, tanı, tedavi ve rehabilitasyon, kronik hastalık takipleri, rapor sürelerinin uzatılması, tam kan ölçümleri, mevsimsel hastalıkların tanı ve tedavisi, raporlu ilaçların yazılması, periyodik sağlık muayenesi, kanser taramaları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri gibi önemli görevleri yerine getiriyor. 

Vatandaşlara Kaliteli Sağlık Hizmeti

Yozgat Şehir Hastanesi’nde dahiliye polikliniği içerisinde hizmet veren aile hekiminden randevu alarak ya da reçete yazdırabiliyor. Bu uygulama, hastaların ilaç ve sağlık ihtiyaçları için alternatif bir yol sunuyor.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde sunduğu özverili çalışmalarla dikkat çeken Uz. Dr. Betül Sultan Demir, vatandaşlara kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi