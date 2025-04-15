Dr. Demir, aile hekimliği kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerinden tanı ve tedaviye kadar geniş bir yelpazede vatandaşlara destek oluyor.

Aile hekimleri, toplum sağlığının korunmasında kritik bir rol oynuyor. Uz. Dr. Betül Sultan Demir de Yozgat Şehir Hastanesinde İç Hastalıkları polikliniğinde; koruyucu sağlık hizmetleri, tanı, tedavi ve rehabilitasyon, kronik hastalık takipleri, rapor sürelerinin uzatılması, tam kan ölçümleri, mevsimsel hastalıkların tanı ve tedavisi, raporlu ilaçların yazılması, periyodik sağlık muayenesi, kanser taramaları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri gibi önemli görevleri yerine getiriyor.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde dahiliye polikliniği içerisinde hizmet veren aile hekiminden randevu alarak ya da reçete yazdırabiliyor. Bu uygulama, hastaların ilaç ve sağlık ihtiyaçları için alternatif bir yol sunuyor.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde sunduğu özverili çalışmalarla dikkat çeken Uz. Dr. Betül Sultan Demir, vatandaşlara kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.