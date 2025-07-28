Yaşanan silahlı olay, bir aileyi yasa boğdu. 25 yaşındaki Uzman Çavuş Cuma Ambar, teyzesinin boşanma aşamasında olduğu eşi Ahmet Altuğ’u sokak ortasında beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Ambar, cinayetin ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerinde Ekinözü ilçesine bağlı Öztürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 39 yaşındaki Ahmet Altuğ, boşanma aşamasında olduğu eşi E. Altuğ ile konuşmak üzere kayınpederinin evine gitti. Ev önünde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın yaşandığını öğrenen E. Altuğ’un yeğeni olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Uzman Çavuş Cuma Ambar, olay yerine geldi. Sözlü tartışmaya müdahil olan Ambar, yanındaki beylik tabancasını çekerek Ahmet Altuğ’a ateş açtı. Altuğ olay yerinde hayatını kaybederken, Cuma Ambar da aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde iki kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cuma Ambar ve Ahmet Altuğ’un cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkililer, Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.