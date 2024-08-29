Uzm. Dr. Aida Berenjıan Kimdir Aida Berenjıan Kimdir

Uzm. Dr. Aida Berenjıan’ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki Uzm. Dr. Aida Berenjıan kimdir? Uzm. Dr. Aida Berenjıan uzmanlık alanı nedir? İşte detaylar…

UZM. DR. AİDA BERENJIAN KİMDİR?

Uzm. Dr. Aida Berenjıan, tıp eğitimine Tahran Tıp Fakültesi’nde başlamış ve bu alandaki lisans öncesi öğrenimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanını elde etmiştir. İhtisasını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak Dermatoloji Uzmanı unvanını kazanmıştır.

Kariyerine Estethica Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi’nde devam eden Dr. Berenjıan, ayrıca kendi muayenehanesinde de hizmet vermektedir. İstanbul’da Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sokak, Metropol A1 Blok, D 610, 34642 Ataşehir adresinde bulunan muayenehanesinde, estetik ve dermatolojik alanlarda çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Uzm. Dr. Aida Berenjıan, Türkçe, Farsça, İngilizce, Azerice ve Arapça dillerini akıcı bir şekilde konuşarak uluslararası bir hasta portföyüne hitap etmektedir.

ESTETİK VE KOZMETİK DERMATOLOJİ ALANINDAKİ UZMANLIKLARI

Aida Berenjıan, dolgu uygulamaları, lazer epilasyon, leke tedavisi, mezoterapi ve ameliyatsız göz kapağı sarkmalarının tedavisi gibi estetik ve kozmetik dermatoloji alanlarında uzmanlaşmıştır. Fraksiyonel lazer tedavileri, botoks ve dolgu işlemleri, lazerle leke tedavisi ve iple yüz germe konularında da geniş bir bilgi birikimine sahiptir.

Geleneksel tıp yöntemlerini modern estetik çözümlerle birleştiren Dr. Berenjıan, hastalarının memnuniyetini sağlamak amacıyla sürekli olarak kendini geliştirmekte ve en son teknolojileri takip etmektedir.

Uzm. Dr. Aida Berenjıan, aslen İranlıdır ve İstanbul’da yaşamaktadır. Estetik ve dermatoloji alanındaki başarılı kariyeri ile sağlık sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiş bir isimdir.