İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ekipler yapılan çalışmalar neticesinde Akdağmadeni ilçesinde şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan aramada, 316,41 gram sentetik kannobinoid Bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir
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