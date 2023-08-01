İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ekipler yapılan çalışmalar neticesinde Akdağmadeni ilçesinde şüpheli bir şahıs üzerinde yapılan aramada, 316,41 gram sentetik kannobinoid Bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir