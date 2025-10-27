Uzmanlar, yakın gelecekte sağlık sistemlerinde yapay zeka ve robotik cerrahinin yer alacağını öngörüyor. Konuya ilişkin açıklama Prof. Dr. Aziz Sultan tarafından geldi.

Aziz Sultan, Hacettepe Üniversitesi'nin davetlisi olan düzenlenen konferansa katıldı. Üniversite hastanesinde gerçekleştirilen bir beyin cerrahi operasyonuna da katılan Sultan, "En önemlisi de çok iyi yetişmiş dünya çapında beyin cerrahlarının ve radyologların olduğunu gördüm" dedi.

Uzman isim, Harvardlı olma hayali kuran ve beyin cerrahisi gibi zorlu alanda ilerlemek isteyen gençlere tavsiyelerde bulundu. Eğitimin gücüne vurgu yapan uzman isim, "Bu anlamda ilerlemek isteyen gençlere de tavsiyem çok okusunlar ve çok çalışsınlar" ifadesini kullandı.

Türkiye Bu Sürece Hazır

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mass General Brigham Comprehensive Stroke Center Eş Direktörü Prof. Dr. Mohammad Aziz Sultan, sağlık sistemlerinin geleceğinde yapay zeka ve robotik cerrahinin yer alacağını belirterek, "Türkiye, bu anlamda altyapısının çok kuvvetli olması nedeniyle geleceğe en hazırlıklı ülkelerden biri olacak." ifadesini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi'nin davetlisi olarak Ankara'ya gelen vasküler beyin cerrahisinin dünyaca tanınan isimleri arasında yer alan Aziz Sultan, hem konferanslara katıldı hem de üniversite hastanesinde gerçekleştirilen bir beyin ve damar cerrahisi operasyonunu izledi.

Ziyaretin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Aziz Sultan, "Muhteşem bir ziyaret oldu. En yeni teknolojilerle donatılmış dünyanın en iyi cihazlarına sahip nörogirişimsel radyoloji ünitesini ziyaret ettik. Orada yapılan ameliyatlara ve işlemlere dair bilgi aldık. Çok üst düzey ameliyatlar olduğunu gördüm. En önemlisi de çok iyi yetişmiş dünya çapında beyin cerrahlarının ve radyologların olduğunu gördüm." dedi.

Türkiye Sağlık Alanında Etkileyici Bir Seviyede

Türkiye'nin sağlık sisteminin geldiği noktadan övgüyle bahseden Prof. Dr. Aziz Sultan, özellikle dijital sağlık altyapısına dikkati çekti.

Gördüğü vakalardan ve ameliyatlardan çok etkilendiğini dile getiren Aziz Sultan, "Dünya'nın en zor vakalarını tek tek bana gösterdiler ve nasıl yaptıklarını anlattılar. Yaptıkları işlemler, girişimler, teknikler benim de bir kısmını yeni gördüğüm öğrendiğim teknikler, bu anlamda çok etkilendim." diye konuştu.

Prof. Dr. Aziz Sultan, Sağlık Bakanlığının e-Nabız sistemi üzerinden bütün sağlık verilerinin tek bir elektronik ortamda toplanmasının önemli sağlık araştırmalarına da kapı aralayacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Bu sistem çok önemli bir fırsat sunuyor. Bundan da çok etkilendim. İleride bu konuda da çok büyük işler yapılabilir. Bu konuda Türkiye ile işbirliğine açığız." bilgisini verdi.

Sultan, Afganistan'da doğduğunu ancak savaş sebebi ile 9 yaşında ülkesinden ayrılarak ABD'ye gittiğini ve burada tıp eğitimi aldığını belirtti. Yakın gelecekte robotik cerrahi ve yapay zeka ile uzaktan ameliyatın mümkün olabileceğini ifade eden uzman isim, Türkiye'nin bu anlamda altyapısının kuvvetli olması sebebi ile geleceğe hazırlıklı ülkeler arasında olduğunu kaydetti.