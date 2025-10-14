Çocuk oyuncu, 9 Eylül 2019, tarihinde Tülay Gezer, babası ise İzzet Gezer’in oğlu olarak İstanbul’da dünyaya geldi.

Kuzey bebeğin Deniz adında 3.5 yaşında bir ablası vardır.

Yasak Elma dizisindeki Halit Argun (Talat Bulut) Yıldız Yılmaz (Eda Ece) çiftinin bebeği olan Halit Can Argun karakteriyle ünlenmiştir.

Şimdi ise Alya ve Boran’ın oğlu olarak dizide rol alıyor.

Çok sevdiği babasının kaybıyla doğup büyüdüğü yerden geldiği Mardin toprakları gelmesiyle hikâyesi başlıyor.

Ayrıca geniş̧ aile içinde kendini güvende hissettiği bir kale gibi konak.

İdolü̈ de Cihan Albora.