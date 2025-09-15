Kariyeri Hakkında Bilgiler

Gonca Cilasun, oyunculuğa 2010 yılında Arka Sıradakiler dizisinde rol alarak başladı. Şimdiye dek birçok film ve dizide oynadı. Özellikle Gülizar dizisinde hayat verdiği Muazzez karakteri ile çok sevildi. 2018’de Çarpışma dizisinde Serpil Korkmaz, 2019’da ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisinde Halise karakterini canlandırdı. Günümüzde Uzak Şehir ’de boy gösteriyor. Sadakat Albora karakterine hayat veriyor.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Uzak Şehir (Sadakat Albora)

Sefirin Kızı (Halise Efeoğlu, TV Dizisi 2019-2021)

Çarpışma (Serpil Korkmaz, TV Dizisi 2018)

Gülizar (Muazzez, TV Dizisi 2018)

Jet Sosyete (TV Dizisi 2018)

Kırlangıç Fırtınası (Sultan, TV Dizisi 2017)

Taş (Sinema Filmi 2017)

Ceset (Sinema Filmi 2015)

Karagül (Fikriye Güner, TV Dizisi 2014-2016)

Not Defteri (Hafize, TV Dizisi 2014)

Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi 2014)

Benim Hala Umudum Var (TV Dizisi 2013)

Kayıp (Kısa Film 2013)

Merhamet (TV Dizisi 2013)

Sudan Çıkmış Balıklar (TV Dizisi 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi 2011)

Arka Sıradakiler (4. Sezon TV Dizisi 2010)