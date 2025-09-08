Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir' yeni sezon fragmanı paylaşıldı. Cihan ve Alya'nın el ele Boran'ın mezarının başına gittiği anlar tanıtıma damgasını vurdu.

Uzak Şehir Bu Akşam Mı?

Uzak Şehir ne zaman başlayacak, 2. sezon fragmanı ile yeni sezonda neler olacak

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir 2. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 29. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek Uzak Şehir'in ilk fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Cihan’ın ‘Ben seni bütün kalbimle seviyorum...’ sözlerine Alya’nın da Cihan’a ‘Ben de seni bütün kalbimle seviyorum’ sözleriyle karşılık vermesi ikili arasında aşkın başladığının sinyalleri verildi.

Uzak Şehir Ne Zaman Başlıyor?

Uzak Şehir 2. yeni sezon tarihi açıklandı. Yayınlanan tanıtımda Uzak Şehir'in 15 Eylül 2025 Pazartesi günü 20.00'da başlayacağı belirtildi.