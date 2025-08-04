Mine karakterini canlandıran başarılı oyuncu Mine Kılıç, hem yeteneği hem de ekranlardaki performansıyla kendisinden sürekli bahsediliyor.

5 Kasım 1986 tarihinde Mersin’de dünyaya gelen Kılıç, oyunculuk eğitimini Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda bitirdi. Ek olarak, Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfı’nda (TİRVAK) kamera önü oyunculuğu eğitimi alarak kariyerine sağlam bir temel attı.

Oynadığı Diziler

Başarılı oyuncu, Oyun Bitti, Al Yazmalım, Beni Böyle Sev, Beyaz Gece, Aile İşi, Bana Sevmeyi Anlat, 8. Gün ve Ağlama Anne gibi dizilerde rol almıştır.

İddialara göre ilk sezonda Cihan karakteri ve Alya karakteriyle rol alıp, daha sonra projeden ayrılacak.