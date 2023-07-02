İYİ Parti Ankara Milletvekili hemşehrimiz Kürşad Zorlu, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına uyuşturucuyla mücadele gününde soru önergesi verdi.

Milletvekili Zorlu, “Uyuşturucuyla mücadele gününde bakanlığa sordum. Ülkemizde son dönemde uyuşturucu kullanımının arttığı, uyuşturucu maddelere ulaşmanın kolaylaştığı ve uyuşturucu maddeye başlama yaşının 14’e kadar düştüğü bilinmektedir. Hatta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde satışı yapıldığı iddiaları vardır. Ayrıca AMATEM’lerin yetersiz kaldığı uzmanlarca dile getirilmektedir. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına aşağıdaki soru önergesini vermiş bulunuyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığına ve Sağlık Bakanlığına verdiği soru önergesi ise şu şekilde;

“1. Ülke çapında hizmet veren kaç tane AMATEM bulunmaktadır ve bunların kapasitesi ne kadardır?

2. Uyuşturucu kullananların yaş grupları, eğitimleri ve cinsiyetleri nelerdir?

3. Uyuşturucu kullanımın illere göre dağılımı ve oranı ne kadardır?

4. Artan uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda hükümetin güncel planları nelerdir?

5. Sosyal medya üzerinden yapılan uyuşturucu satışları ile ilgili tahkikat yapılmakta mıdır? Yapıldıysa kaç kişi hakkında hangi işlemler yapılmıştır?” Melike Aslı Arslan