Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından son 3 günde yapılan çalışmalarda 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 16 şahıs gözaltına alındı. İHA
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