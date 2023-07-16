Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından son 3 günde yapılan çalışmalarda 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 16 şahıs gözaltına alındı. İHA