Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, aranan bir şahıs yakalandı.

Araştırmalar sonucunda, F.K. isimli şahsın “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve “Tutuklunun Kaçması” suçundan yakalanma kaydının olduğu tespit edildi.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alınan F.K., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilecek.