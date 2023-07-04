Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalara devam eden İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, ikameti belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Jandarma ekipleri 3 gün boyunca yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda şüpheli T.D. yakalanarak gözaltına alınırken, ikamet ve araçta yapılan aramalarda 650 gram sentetik cannabinoid bonzai maddesi, 3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet bıçak ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 165 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA