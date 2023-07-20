Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehirdeki uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda N.D.’nin batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Şüpheli şahsın içinde olduğu tespit edilen yolcu otobüsü Kayseri girişinde uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken N.D. ise gözaltına alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen N.D. ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İHA