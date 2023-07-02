Şüphelinin İstanbul’daki evinde yapılan aramada ise 24 kilo daha metamfetamin ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen zehir taciri tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası ve yeri belirlenen araç, Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerinde durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan koliler içerisinde 18 kilo metamfetamin maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Operasyon İstanbul’a sıçradı, toplam 42 kilo zehir

Olayla ilgili araç sürücüsü E.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öğrenilen şüphelinin İstanbul’daki evinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan aramada ise, 24 kilo metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ve 72 tabanca fişeği ele geçirildi. Söz konusu operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan toplam 42 kilogram metamfetamin maddesi ele geçilmiş oldu.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İHA