Uzun bir günün ardından çoraplarla uyuyakalmak birçok kişiye masum bir alışkanlık gibi gelebilir ama uzmanlara göre bu davranış, hijyen ve sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor.

Mikropların Yuvası

Uyku uzmanlarının yaptığı araştırmalar, gün içinde giyilen çorapların tuvalet oturağından tam 20 kat daha fazla bakteri barındırdığını ortaya koyuyor.

Çorapların içindeki sıcak ve nemli ortam, mikroplar için ideal bir üreme alanı oluşturuyor.

Yatarken bu çoraplarla yatağa girmek ise tüm bu mikropları yorganın altına taşımak anlamına geliyor.

Çoğu İnsan Buna Dikkat Etmiyor

İnsanların yaklaşık %18’inin düzenli olarak çorapla uyuduğunu ancak %70’inin yatmadan önce temiz çorap giymediğini ortaya koyuyor.

Bu da milyonlarca kişinin her gece farkında olmadan kirli çoraplarını yataklarına taşıdığı anlamına geliyor.

Uzmanlara göre bu durum, bakterilerin çarşaflara, yastıklara ve yatağa yayılmasına yol açıyor ve zamanla hijyen seviyesini ciddi şekilde düşürüyor.

Yüzde 50’sinde Bakteri Dolu

Araştırmalar, giyilmiş çorapların %50’sinde Pseudomonas aeruginosa adlı patojene rastlandığını gösteriyor.

Bu bakteri, hamamböceği dışkısıyla ilişkilendiriliyor ve cilt enfeksiyonları, döküntüler hatta solunum yolu hastalıklarına neden olabiliyor.

Kirli çoraplardaki bakteri yapısı, evdeki en kirli eşyalardan biri olan paspasa benzetiliyor. Uzmanlar, “Yatağa kirli çorapla girmek, ön kapı paspasına uzanmak gibidir” diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Enfeksiyon Riski Yüksek

Her ayak, santimetrekare başına yaklaşık 10 milyon mikrop barındırıyor ve ciltte 1000’e kadar farklı bakteri türü bulunuyor.

Çoraplar bu mikropları sıcak ve nemli bir ortamda hapsediyor.

Gece boyunca giyildiğinde, bu ekosistem hızla çoğalarak ayaklara, yatak takımlarına ve uyku yüzeyine yayılıyor. Sonuç olarak, ayak mantarı gibi enfeksiyonların riski artıyor.

Yatmadan önce mutlaka çorapları çıkarın.