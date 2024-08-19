Türkiye’de konut fiyatlarının hızla yükselmesi, ev sahibi olmayı zorlaştırıyor. Ancak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu sorunu çözmeye yönelik önemli bir adım attı. TOKİ'nin yeni duyurusu, uygun fiyatlı konut arayanlar için umut ışığı oldu. TOKİ, vatandaşlara cazip mali koşullarla konut sahibi olma fırsatı sunuyor.

TOKİ'YE AİT YENİ KONUT PROJESİ

TOKİ, Çorum Merkez Celilkırı Mahallesi’nde 11 adet 2+1 ve 20 adet 3+1 konutun satışa sunulacağını açıkladı. Başvurular 26 Ağustos 2024’te başlayacak ve 29 Ağustos 2024’te sona erecek. Konut almak isteyenler, Ziraat Bankası’nın Çorum şubeleri aracılığıyla veya E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru sırasında 2.000 TL ücret ödenmesi gerekecek.

BAŞVURU SONRASI SEÇİM SÜRECİ

Başvuru süresi dolduktan sonra, başvuru sayısının konut sayısını aşması durumunda, alıcılar noter kurası ile belirlenecek. Kura çekimi 9 Eylül 2024’te noter huzurunda gerçekleştirilecek. Asil talihlilerden biri satın alma hakkından vazgeçerse, hak yedek talihlilere geçecek. Asil talihlilerle konut satış sözleşmeleri 16-18 Eylül 2024 tarihleri arasında, yedek talihlilerle ise 26-27 Eylül 2024 tarihlerinde imzalanacak.

UYGUN FİYATLI KONUTLAR VE PEŞİNAT KOŞULLARI

TOKİ, bu projede oldukça cazip fiyatlar ve ödeme koşulları sunuyor. Alıcılar, %25 peşinat ödeyerek kalan tutarı 120 ay boyunca taksitlendirebilecek. 2+1 konutlar 1.509.373 TL’den, 3+1 konutlar ise 2.104.375 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Aylık taksitler 9.433 TL’den başlayacak, böylece birçok vatandaşın ev sahibi olma hayali uygun maliyetlerle gerçekleştirilebilecek.

TOKİ’nin bu yeni projesi, uygun fiyatlı konut arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Ekonomik koşullar ve konut ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, bu proje birçok kişi için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.