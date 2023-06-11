Başkan Akyol Öz Sağlık-İş Sendikasının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Akyol yaptığı açıklamada; “Yozgat’ta ve Türkiye genelinde yetkili sendika bakımından en yetkili sendika biziz. İşçi sendikaları arasında en büyük 3’üncü sendika, 17’inci sağlık iş kolunda da birinci en büyük sendikayız. Yozgat genelinde bin 300 tane üyemiz var bunun 150 tanesi Bozok Üniversitesinde diğer işçi kardeşlerimizi de yeni dönemde Öz Sağlık-İş Sendikasına katılmaları noktasında çalışmalar yapacağız toplamda bin 500 üye ile Yozgat’ta tek başına 17’nci sağlık İş kolunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yozgat’ta işçi sendika olarak ikinci büyük sendika biziz. Yeni yerimizi eski sanayi bölgesinde ki TOKİ iş merkezinde bulunuyor bütün üyelerimizi bekliyoruz. Sendika olarak sağlık çalışanlarımıza özlük ve maliyatlarını toplu iş sözleşmeleri anlatıyoruz. Sağlık bakanlığında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Burada arkadaşlarımız 1 Ocak itibariyle mali yönden katkılarını geriye dönük alacaklar hem de sosyal tayin yönünden diğer teknik personellerimizin sıkıntılı yerleri vardı onların çözümü noktasında elimizden geldiği kadarıyla yanlarında olmaya çalışıyoruz. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın işten atılma durumları vardı onlarla ilgili bazı düzenlemeler var bunları toplu iş sözleşme yaparak üyelerimizin yanlarında oluyoruz. Adli Tıp Merkezinde bulunan üyelerimiz var. Aile Sosyal Bakanlığında bir sözleşme yaptık. Arkadaşlarımız bu sene 1 Kasım itibariyle mali haklarını alacaklar bunları 1 Temmuz’da ek protokol ile geriye çekerek alacağız. Toplu iş sözleşmeleri ve mali sosyal bütün yardımlarını işveren aracılığı ile köprü oluyoruz. Genel merkezimiz, bakanlıklar tarafından sözleşmeler imzalanıyor bizlerde burada ki talepleri genel merkeze bildirerek bunları yazıya döktürüyoruz ya da resmi kanalla bakanlıklar arasında ki köprüleri kurmuş oluyoruz. İlçelerde çalışan sağlık çalışanların sendikamıza ilgisi çok güzel. Yozgat Şehir Hastanesi Kamu Özel ortaklığı olduğu için orada sadece özel kısmı deneyim destek birimi var veri hazırlamada 66 arkadaşımız var. Diğer bütün ilçede çalışan temizlik, güvenlik, veri hazırlama bütün arkadaşlarımız işçi bu arkadaşlarımız sağlıkta çalışan arkadaşlarımız. Bu kardeşlerimizin vardiyaları, mali hakları, bordolarında ki eksiklikleri kendileri ile alakalı bir sıkıntıları varsa bunları sendika olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aylık ziyaretlerimiz oluyor her yere gitmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın gönüllerini almak için bire bir konuşuyoruz. Kendi sorunlarını dinliyoruz onlara da çözüm bulmaya çalışıyoruz. Orada bulunan idarecilerimizde çözüm bulamazsak İl Sağlık Müdürlüğü irtibata geçiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğünden çözüm bulamazsak Sağlık Bakanlığımız seviyesine kadar ulaşıyoruz yeter ki oradaki sorun çözülene kadar mücadelemize devam ediyoruz. Bu sorun resmi anlamda bir sorun olabilir bunun resmi yazıya dökülmesi noktasında çözülebilir ya da sözlü olarak çözülebilir her türlü anlamda arkadaşlarımıza destek veriyoruz” diye konuştu. Alpaslan Demir