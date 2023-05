Eğitim Bir Sen Genel Merkezi tarafından yapılan anlaşma ile üyelerin ferdi kaza sigortası uygulamasında sigorta teminatı üye başına 50 bin liraya çıkarıldı.

Yapılan destek üzerine açıklama yapan Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, “Üyemizin iyi gününde de kötü gününde de yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Kazasız bir hayat temin ettiklerini ifade eden Başkan Şerefli, “Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabında konu ile ilgili ‘Hayatın içinde karşılaştıkları risklere karşı üyelerimizi koruma altına almak için yıllardır sürdürdüğümüz Ferdi Kaza Sigortası uygulamamızda sigorta teminatımızı üye başına 50 liraya çıkardık. Her türlü kaza ve afetlerden uzak olmalarını en büyük temennim olarak paylaşıyor, Ferdi Kaza Sigorta anlaşmamızın hayırlı olmasını diliyorum’ açıklamasın da bulundu. Bizlerde Eğitim Bir Sen ailesi olarak genel başkanımızla birlikte her zaman üyelerimizin yanındayız. İyi günlerinde yanlarında olduğumuz gibi kötü günlerinde de hep yan yana olacağız. Her üyemizi 50 bin lira ferdi kaza sigortası sahibi yaptık. Kazasız bir hayat temenni ediyoruz. Sendikacılıkta güvenin adresi, üyemizin güvencesiyiz” şeklinde konuştu. Alpaslan Demir