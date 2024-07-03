Yozgat İl Jandarma Komutanlığı vatandaşları orman yangınları hakkında bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından Yozgat’a bağlı merkez köylerinde, Orman Kanunu'na Muhalefet, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarından kaynaklanan anız ve yangın olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, “Yüksek risk taşıyan bölgelerde ormanlık alanlara kesinlikle girilmemesi, orman içinde ve piknik alanlarında yangına sebep olabilecek mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri ormanda bırakma gibi davranışlardan kaçınılması, kontrolsüz ateş veya duman gibi riskli durumlar gözlemlendiğinde 112 ihbar hattına ivedilikle bildirilmesi konusunda vatandaşlara uyarıcı bilgiler verildi. Bu tür olaylara karşı sağduyulu davranmak ve olayların tespiti halinde derhal bilgi vermek büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.