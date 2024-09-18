Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförlerine yönelik eğitim ve denetim faaliyetlerine devam ediyor.

Denetim kapsamında, Saraykent’te ilk ve orta öğretim okullarına öğrenci taşıyan servis şoförlerine eğitim verildi.

Eğitimde, servis araçlarında bulunması gereken sesli ve görsel ikaz donanımları, araçların lastik basınçlarının kontrolü, öğrenci inme ve binme esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar, sürücülerin hız limitlerine uyması ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, şoförlere bu konularla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.