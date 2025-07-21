Valilikten yapılan açıklamada, alkollü araç kullanımının sadece sürücünün değil, trafikteki tüm bireylerin hayatını riske attığına dikkat çekilerek, “Geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep olmamak için alkollü iken araç kullanmayın” ifadesine yer verildi.

Alkollü Araç Kullanmayın

Direksiyon Başına Kesinlikle Alkollü Geçmeyin!

Açıklamada, trafik kazalarının büyük bölümünün sürücü hatalarından kaynaklandığı hatırlatılarak, özellikle alkolün dikkati ve refleksleri zayıflattığı, bu nedenle sürücülerin kesinlikle direksiyon başına alkollü geçmemesi gerektiği vurgulandı.

Alkollü Araç Kullanmayın1

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Valilik, trafik denetimlerinin artırılarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan trafik kurallarına titizlikle uymalarını ve hem kendi canlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan kaçınmalarını istedi.

Muhabir: Nisa Eraslan