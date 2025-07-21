Valilikten yapılan açıklamada, alkollü araç kullanımının sadece sürücünün değil, trafikteki tüm bireylerin hayatını riske attığına dikkat çekilerek, “Geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep olmamak için alkollü iken araç kullanmayın” ifadesine yer verildi.

Direksiyon Başına Kesinlikle Alkollü Geçmeyin!

Açıklamada, trafik kazalarının büyük bölümünün sürücü hatalarından kaynaklandığı hatırlatılarak, özellikle alkolün dikkati ve refleksleri zayıflattığı, bu nedenle sürücülerin kesinlikle direksiyon başına alkollü geçmemesi gerektiği vurgulandı.

Valilik, trafik denetimlerinin artırılarak devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan trafik kurallarına titizlikle uymalarını ve hem kendi canlarını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmaktan kaçınmalarını istedi.