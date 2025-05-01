UTTS, akaryakıt satışlarında plaka bilgilerinin otomatik olarak pompa ödeme kaydedici cihazlara aktarılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Sistemin, vergi mükelleflerine ait kiralanan veya işletmede kullanılan araçlar için 1 Mayıs 2025 itibarıyla devreye alınması öngörülüyordu. Açıklamaya göre, taşıt sahipleri için son tarih 30 Haziran olarak belirlendi.

GİB tarafından yapılan bilgilendirmede, uygulamaya ilişkin usul ve esasların 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belirlendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB), istasyonlara ise Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO), Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazların entegrasyonunun 30 Nisan’a kadar tamamlanması gerekiyordu.

Ancak uygulamanın yeniliği ve bazı mükelleflerin süreci tamamlayamaması nedeniyle GİB, işlemler için ek süre tanıma kararı aldı. Buna göre:

Akaryakıt istasyonları için başvuru, montaj ve kullanım işlemleri 2 Haziran 2025’e kadar uzatıldı. Arzu Özkan’dan Bozok Çocuk Evleri’ne anlamlı ziyaret

Taşıt sahipleri için TTB montajı ve kullanım süresi ise 30 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlanabilecek.

Başkanlık açıklamasında, UTTS kapsamındaki donanımların büyük ölçüde kurulduğu ve sistemin işleyişine ilişkin hazırlıkların önemli ölçüde tamamlandığı vurgulandı. Mükelleflerin, belirlenen süreler içinde başvurularını yaparak gerekli cihazları taktırmaları ve sisteme entegre olmaları gerektiği belirtildi.