Yabancı Damat'ın Memik dedesi olarak gönüllere taht kuran Arif Erkin Güzelbeyoğlu ölüm haberi sevenlerini üzdü.

11 Eylül 1935 Gaziantep doğumlu Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayata veda etti.

Usta sanatçı, Türk mimar, müzisyen ve oyuncudur.

Tiyatroya amatör olarak Genç Oyuncular'da başladı.

Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda da yer alan Arif Erkin Güzelbeyoğlu birçok tiyatro, dizi ve filmlerde rol aldı.

Sanat hayatına Gaziantep Lisesi'nde öğrenciyken Molière'in Hastalık Hastası adlı oyunundaki başrolle amatör olarak başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra Devlet Opera ve Balesi'nin Opera

Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı ve İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev yaptı.

Tiyatro kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda başladı.

Haldun Taner'in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini yaptı.

Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini besteledi.

Sinema ve televizyon dünyasında da önemli projelerde yer aldı, İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa, Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle tanındı.

Rol Aldığı Yapımlar

Güven Bana (2023)

Menajerimi Ara (Kendisi) (2020)

Güvercin (2019-2020)

Çici Babam (Abdukadir'in Dedesi) (2018)

Vezir Parmagi (Koyun Dedesi) (2017)

Aile Arasinda (Dede) (2017)

Bütün Saadetler Mümkündür (2017)

Çoban Yıldızı (2017)

Aşk Yalanı Sever (2016)

Güzel Köylü (Rıfat) (2014-2015)

Kadim Dostum (2014)

Doksanlar (2013-2014)

Benimle Oynar Misit (Şeref Baba) (2013)

Eski Saat (2012)

Muhteşem Yüzyıl (Piri Mehmet Paşa) (2011-2014)

Hayat Devam Ediyor (İbrahim Bakırcı) (2011-2013)

Canım Ailem (Cabbar Ağa) (2009-2010)

Gecenin Kanatları (Hasan) (2009)

Tatlı Bela Fadime (Temel Dede) (2008)

Arka Sokaklar (2008)

Kalbsiz Adam (Ekrem) (2008)

Kara Yılan (Mamo Ağa) (2007)

Beyaz Melek (2007)

Yabancı Damat (Memik Dede) (2004-2007)

Halk duşmani (2004)

Sultan Makamı (2003)

Yeditepe İstanbul (Hüseyin) (2001-2002)

İkinci Bahar (Zülfikar Ağa) (1998-2001)

Yazlıkçılar (Cavit) (1993-1998)

Bir milyara bir čocuk (1990)

Bizimkiler (Katil Yavuzun Ağabeyi) (1989-1991)

Kasanli Ali destani (1988)

Neden Öldü?

Usta oyuncunun ölüm sebebi ve herhangi bir hastalığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.