Uzun Bir Aradan Sonra Ekranlara Dönüyor

Bilginer, NOW TV’de yayınlanacak Sahtekarlar dizisinde ünlü oyuncu Burak Deniz’in babasını canlandıracak. Usta oyuncu Haluk Bilginer, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönüyor. Son olarak Tolga Sarıtaş ile başrolünü paylaştığı Baba dizisinde izleyici karşısına çıkan Bilginer, NOW TV’de yayınlanacak yeni projeyle tekrar seyircisiyle buluşacak.

Sahtekar'la Ekran Başına Kitleyecek

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bilginer, sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Sahtekârlar dizisinin kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu, dizide Burak Deniz’in canlandıracağı Ertan Aydın karakterinin babası Kadir Aydın rolüne hayat verecek. Usta oyuncunun yoğun tiyatro programı göz önünde bulundurularak dizinin çekim takvimi Bilginer’e göre planlanacak. Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği Sahtekârlar, Pazar akşamları izleyiciyle buluşacak.