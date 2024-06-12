Vali Özkan, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Üşenmez'e teşekkür etti.

ŞUAYİP ÜŞENMEZ KİMDİR?

Şuayip Üşenmez, 21. Dönem'de Yozgat milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Bunun yanında Devlet Bakanlığı da yapmıştır.

Şuayip Üşenmez, 1943 yılında Yozgat'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde doktora eğitimi aldı. Daha sonra TPAO Proje Danışmanlığı, MTA Proje Koordinatörlüğü, TSE Maden Grubu Başkan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı Müşavirliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSTAŞ Denetleme Kurulu Üyeliği, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı, Geoteknik Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Üniversite Senato Üyeliği ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 21. Dönem'de de Yozgat milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında Devlet Bakanlığı da yaptı.