Uşak Seramik'in 1 Temmuz 2024 tarihinde düzenlemesi planlanan Genel Kurulu, güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi. Şirket, ertelenen toplantının yeni tarihini 9 Ağustos 2024 olarak belirledi. Genel Kurul'un ertelenme gerekçeleri ve yeniden planlanan toplantı detayları hakkında bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GENEL KURULDA YAŞANAN OLAYLAR VE ERTELEME KARARI

Uşak Seramik'in 1 Temmuz'da yapılması planlanan olağan Genel Kurulu, Çiğdem Meto'nun TANIŞ ailesine yönelik ağır hakaretlerde bulunması ve sonrasında yaşanan itişmeler nedeniyle güvenlik nedeniyle ertelendi. Devlet tarafından görevlendirilen yetkili, güvenlik risklerini gerekçe göstererek toplantının ertelenmesine karar verdi. Çıkan olaylar ve güvenlik endişeleri nedeniyle Genel Kurul'un ertelenmesi, resmi tutanaklarla doğrulanmamış saldırı iddialarından bağımsız olarak alındı.

YENİ TOPLANTI TARİHİ VE KATILIM BİLGİLERİ

Ertelenen Genel Kurul, 9 Ağustos 2024 tarihinde saat 09:30'da başlayacak ve Uşak’ın Banaz ilçesindeki Dilek Mahallesi Hüsnü Çakın Caddesi No:38 adresinde gerçekleştirilecektir. Genel Kurul'a katılım için pay sahibi olma şartı, 8 Ağustos 2024 tarihine kadar sağlanmalıdır. Şirket yetkilileri, toplantının resmi bir biçimde yapılacağını ve olumsuz ithamların geride bırakılacağını ifade etti. Uşak Seramik’in 50'ye yakın ülkeye ihracat yaptığı ve borsa üzerindeki yüksek tercih edilen hisseleriyle güçlü bir marka olduğu vurgulandı. Şirketin marka değerinin, algı operasyonlarıyla zedelenmeyeceği belirtildi.

Uşak Seramik, yeni Genel Kurul toplantısında şeffaflığı ve denetlenebilirliği ön planda tutarak yaşanan olayları geride bırakmayı ve işlerine odaklanmayı hedefliyor.