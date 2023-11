Tahmini Okuma Süresi: dakika

“U.S. Polo Assn İsrail malı mı? U.S. Polo Assn hangi ülkenin?” Soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar:

U.S. Polo Assn, 1890 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan köklü bir moda markasıdır. Bu marka, Amerika merkezli bir firmaya aittir ve Amerika'nın modaya ve spor giyimine katkılarıyla tanınır. U.S. Polo Assn ürünleri, spor giyimden klasik giyime kadar geniş bir yelpazede sunulur ve dünya genelinde popülerdir. Dolayısıyla U.S. Polo Assn İsrail malı değil, Amerika merkezli bir markadır.