Köylerde bahçe ve tarla ekimi gerçekleştiren vatandaşlar bostan korkuluğu yerleştirerek ürünlerini yaban hayvanlardan korumaya başladı.

Vatandaşlar, geliştirdikleri ilginç yöntem sayesinde ürünlerden maksimum verim almayı hedefliyorlar.

Yabani hayvanlar ve kuşlardan ürünlerini korumak için ilginç bir yönteme başvuran vatandaşlar, bostan korkuluğu dikerek, bu yöntemle maksimum verim almayı başardı. Vatandaşlar, bostan korkuluğu sayesinde ürünlerini yaban hayvanlarından korumaya başladı.

Bostanlarda yetiştirdikleri ürünler ile geçimlerini sağladıklarını ifade eden vatandaşlar ve çiftçiler, sabahın erken saatlerinde kalkıp tarlaya geldiklerini söyledi.

Çiftçiler, “Bostanlara korkuluk yerleştirerek yetişen ürünler yabani hayvanlar tarafından görmesini engelliyoruz. Zarar gören ürünlerimizi satamıyorduk. Ürünlerimizi bu yöntem ile korumaya başladık. Eskiden dedelerimiz tarafından bostan korkuluğu yöntem ile bostanlarını korumaya çalışıyorlardı. Bizde bu yöntemi devam ettirerek bostanımızı bu şekilde korumaya çalışıyoruz ve faydasını da görüyoruz. Bu yöntemi bütün çiftçilerimize de öneriyoruz bu yöntem sayesinde verim kalitesi de artıyor” ifadelerini kullandılar. Zekiye Doğan