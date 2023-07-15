Çiftçilerin ürünlerini sürekli olarak muhakkak kontrol etmesi gerektiğini söyleyen Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, “Özellikle yağışlardan sonra ürünler kontrol edilmeli” dedi.

Yaptıkları kontroller sonrasında ürünün hastalıklı olduğunu gösteren fotoğraflar paylaşan Başkan Güngör, bunun üzerine çiftçileri uyarıp dikkatli olması gerektiğini anlattı.

Başkan Güngör, “Yeşil mercimek kontrollerimiz devam ediyor. Geç kalınmış uygulama ile zarara uğramayın. Ürünlerinizi arada sırada özellikle yağışlardan sonra kontrol edin. İş işten geçtikten sonra yapacak bir şey olmuyor” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan