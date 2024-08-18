Kooperatif, ev kadınlarının ürettiği 49 çeşit ürünü ile hem ülke ekonomisine hem de uluslararası pazara katkı sağlıyor.

YÖRESEL LEZZETLER YURT DIŞINA AÇILIYOR

ÇEKOOP bünyesinde bir araya gelen kadınlar, marmelat, domates salçası, acılı ezme, üzüm pekmezi, erişte, tarhana ve turşu gibi el emeği ürünler üretiyor.

Üretilen bu doğal lezzetler, yerel tüketicilerin yanı sıra yurtdışındaki gurbetçi vatandaşlarla da buluşturuluyor.

Bu yıl, kooperatif tarafından hazırlanan 3 çeşit turşu, kuşburnu marmelatı, tarhana ve acılı ezme, Almanya’nın Stuttgart şehrine gönderilecek.

YURT DIŞINA İHRACAT VE KADIN İSTİHDAMI

Kooperatif, kadınların ürettiği ürünleri yurtdışına da ihraç ediyor. Çayıralan ve çevresindeki köylerden temin edilen yöresel ürünler, işlenip paketlenerek satışa sunuluyor. Ürünlerden elde edilen gelir, kadınlara istihdam sağlamakta kullanılıyor.

“ALMANYA’YA GÖNDERİYORUZ”

Üretici kadınlardan biri, yöresel pezik turşusunun yapım aşamalarını anlatarak, “Ürünlerimizi tarladan toplayıp temizliyoruz, ardından bakır kazanlarda haşlayıp soğuk suyla şokluyoruz. Bidonlara sarımsak ve domates ekleyerek pezik turşumuzu hazırlıyoruz. Bu turşuları hem Türkiye’ye hem de Almanya’ya gönderiyoruz” dedi.

“EVİMİZİN İHTİYAÇLARINI BURADAN KARŞILIYORUZ”

Bir başka üretici kadın ise, “Burada turşu, börek, erişte ve marmelat yapıyoruz. Bu ürünleri Türkiye’nin dört bir yanına, ayrıca Almanya’ya da gönderiyoruz. Hem para kazanıyoruz hem de evimizin tüm ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Çok güzel bir çalışma ortamımız var ve işimizden mutluyuz” ifadelerini kullandı.