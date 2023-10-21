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Yozgat’ın komşusu Nevşehir'in Kavak beldesindeki kayadan oyma soğuk depolar, Türkiye'nin kışlık patates üretiminde önemli bir rol oynuyor.

Kışlık patates hasadı devam ederken, bu lezzetli kök sebzeler, tüf kayalardan oyulan doğal yer altı soğuk hava depolarında korunuyor.

Nevşehir, Türkiye'nin patates üretim merkezlerinden biri olarak bilinirken, burada hasat edilen patatesler, geleneksel yöntemlerle koruma altına alınıyor.

Ürünler, doğal yer altı depolarına aktarılıyor ve kış aylarında taze olarak pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.

Tarlalardan başlayarak depolara ve sofralara uzanan bu yolculuk, emek ve özen gerektiren bir süreci içeriyor.

Patateslerin tarladan toplanıp depolara taşınması ve bu depolarda muhafaza edilmesi, ortalama 30-45 gün süren bir dönemi kapsıyor.

Hasat dönemiyle birlikte Kavak beldesinde depolama işlemlerine yoğun ilgi gözlemleniyor. Türkiye'nin patates üretimindeki bu lider bölge, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de sofralara taze ürünler ulaştırıyor. (Haber Merkezi)