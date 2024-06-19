Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, talep durumunda Et ve Süt Kurumu (ESK), bu hayvanları karkas et olarak satın alacak.

Üreticilerin karşılaştığı satış sorunlarına çözüm getirmek için başlatılan bu uygulama ile üreticilerin ekonomik yükleri hafifletilmiş olacak. Satılamayan hayvanlar için ESK tarafından belirlenen Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesi üzerinden ödemeler yapılacak ve bu ödemeler en geç 3 iş günü içinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca, üreticilere kolaylık sağlamak adına hayvanların kestirilmesi için bulundukları bölgedeki en yakın kesimhanenin kullanılması da mümkün olacak. Bu süreçte, üreticilerin 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek. Başvurularında hayvanların kimlik bilgileri ile birlikte İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgelerinin sunulması istenecek.

ESK, hayvanların alımı için TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontrolleri yapacak ve Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda işlem gerçekleştirecek. Bu kapsamda satın alınacak hayvanlar, karkas et olarak değerlendirilecek ve bu süreç üreticilere ekonomik açıdan katkı sağlamayı hedefliyor.