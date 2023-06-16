Öncelikle hububatını hasat eden üreticilere seslenen Güldal, ürünlerin TMO fiyatlarının altında satılmaması gerektiğine işaret ederek “Çiftçilerimiz acele etmesin. Emeklerinin karşılığını korusun” dedi.

İkinci uyarıyı da hububat sanayici ve tüccarına yapan Genel Müdür Güldal, “Piyasa fiyatlarının dengeli, istikrarlı ve değerinde seyretmesi için gayret edeceğiz” açıklamasında bulundu.

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ahmet Güldal, katıldığı bir televizyon programında TMO 2023 Dönemi Hububat Alım Fiyat ve Politikaları başta olmak üzere faaliyet alanımıza ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ALIM KAPASİTEMİZİ ARTIRDIK. MESAİ SAATLERİMİZİ GENİŞLETTİK”

Genel Müdür Ahmet Güldal, TMO’ya ürün satışı için yoğun bir talep olduğunu belirterek “Alım kapasitemizi artırdık. Mesai saatlerimizi genişlettik. Hafta sonları ve Kurban Bayramı haftasında pazartesi, cuma ve cumartesi günü alımlara devam edeceğiz” dedi.

Güldal, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının primle birlikte buğdayda ton başına 9 bin 250 lira, arpada 7 bin 500 lira olduğunu hatırlattı. Bu fiyatın üreticilerde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu dile getiren Güldal “Fiyat, üreticilerimizin beklentilerini karşıladı. Sahadan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hem üreticilerimizi koruyan hem de piyasaları dengeleyen bir fiyat oldu” dedi.

Üreticilerin memnuniyetlerinin bir sonucu olarak TMO randevularında yoğunluk oluştuğunu dile getiren Güldal “Ülkemizde hasat şu anda yüzde 5 civarında. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'da hasat devam ediyor. O bölgelerdeki randevularımız açılmış durumda. Şu an TMO iş yerlerimize yoğun bir talep var. Arkadaşlarımız, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor. Kurban Bayramı’nda 9 gün tatil ilan edildi ancak TMO teşkilatı sadece 3 gün tatil yapacak” dedi.

Alım fiyatları belirlenirken birçok parametrenin dikkate alındığını vurgulayan Güldal, sözlerini şöyle sürdürdü; “TMO 85 yıllık, tecrübeli bir kurum. Üretici dostu olarak kabul görmüş bir kurum. Biz fiyatlarımızı belirlerken bu tecrübe ve bilgi birikimine dayanıyoruz. Üreticimizin ürününü değerinde satması için birçok kriteri göz önünde bulunduruyoruz. Öncelikle maliyet unsurlarını kalem kalem hesaplıyoruz. Üreticimizin kullandığı gübre, mazot, tohum ve ilaçtan tutun da sigorta ve kredi gibi ekstra giderlere kadar hepsini hesaba katıyoruz. Bunun dışında iç ve dış piyasa durumu, rekolte beklentisi, üreticimizin refah payı ve üretimin sürdürülebilirliği gibi başlıkları da dikkate alarak bu fiyatı belirliyoruz.”

“PRİM TÜM ÜRETİCİLERİMİZE VERİLECEK”

Genel Güldal, geçen yıl ilk kez uygulanan hububat alım priminin bu yıl tüm üreticileri kapsayacak şekilde düzenlendiğini aktardı.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olduğunu belgeleyen tüm üreticilerin bu uygulamadan yararlanacağını belirten Güldal “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğdayda 1000 lira, arpada 500 lira hububat üretim primi tüm üreticilerimize verilecek. TMO’ya satma şartı yok” diye konuştu.

“TMO’NUN ALIMINDA SINIR BULUNMUYOR”

Depolama konusunda TMO’nun herhangi bir sorunu olmadığının altını çizen Genel Güldal “Ülke genelinde toplam 540 noktaya ek olarak 11 ticaret borsasında da alım yapıyor olacağız. Her alım noktasındaki günlük alabileceğimiz miktarı maksimuma çıkarttık. Biz gerektiğinde açık yığın yöntemiyle de ürünleri alırız. Yeter ki üreticilerimiz randevularına sadık olsunlar. Ürünlerini taahhüt ettikleri gün ve saatte getirsinler. Bizim randevuları kapatma gibi bir durumumuz yok” dedi.

Üreticilerimizin ileri tarihlere de randevu alabileceğini hatırlatan Güldal, aynı zamanda lisanslı depoların da tercih edilebileceğini belirtti.

Çiftçilerimizin alım şartlarına uyarak ürünlerini TMO’ya rahatlıkla teslim edebileceğini aktaran Genel Müdür Güldal, ürün bedellerinin 30 gün içerisinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını aktardı.

“ÜRETİCİLERİMİZ ACELE ETMESİN”

Genel Müdürümüz, çiftçilerimizi TMO fiyatlarının altında ürün satmamaları konusunda da uyardı. Piyasada buğday fiyatlarının düşük olduğunu belirten Güldal “Çiftçilerimiz acele etmesinler. Emeklerinin karşılığını korusunlar. Bizim verdiğimiz fiyat referans fiyattır. Biz daha altını kabul etmiyoruz, onlar da etmesinler. Biraz sabrederlerse TMO’ya satabilir ya da piyasa kendi dengesini bulduğunda özel sektörde de değerlendirebilirler” diye konuştu.

“PİYASA; DEĞERİNDE, DENGELİ VE İSTİKRARLI OLACAK”

Sunucunun, hububat sanayici ve tüccarına buğdayın satış fiyatının ne olacağını sorması üzerine, ürün satış zamanı geldiğinde TMO’nun görev zararı yapmadan bu fiyatı belirleyeceğini aktaran Genel Müdür Güldal “Piyasanın oluşmasını istediğimiz rakamlar neyse o rakamlarda tutmak istiyoruz. Tüccarımızın sanayicimizin muhakkak tedarikli olmasında yarar var. Şu an TMO’nun almış olduğu fiyatlar, iyi fiyatlardır, denge fiyatlardır. Üzerinde olacak fiyatlardır. Biz TMO’nun zarar etmeyeceği bir fiyatı üzerine koyup ticarete konu edeceğiz. Piyasa fiyatlarının dengeli, istikrarlı ve değerinde seyretmesi için gayret edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“BUĞDAY EN STRATEJİK ÜRÜN”

Buğdayın en stratejik ürün olduğunun bir kez daha altını çizen Güldal, son dönemde ülkemizde buğday ekiliş alanlarının bölgelere göre yüzde 5 ila yüzde 10 arttığına dikkat çekti.

Devletin buğday üreticisine pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Güldal “Üreticilerimiz tarafından buğdaya pozitif bir dönüş oldu. Anavatanı da ülkemiz olan buğdayın üretiminin istikrarlı bir şekilde artarak devam etmesi lazım. Devletimizin son yıllarda uyguladığı politikayla da bunu sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Devletimizin tarımla ilgili tüm birimlerinin üretimin sürdürülebilirliği için gayret ettiğini dile getiren Güldal “Türkiye yüzyılı, tarımsal üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak. Bakanlığımızın yeni mottosu bu. Üreticilerimiz müsterih olsunlar. Biz de TMO olarak üreticimizle hem hasat zamanında hem hasat sonrasında hep beraberiz. Bu süreci üreticilerimizle birlikte yönetiyoruz, onların yanındayız. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı. Haber Merkezi