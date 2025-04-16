Açıklamada, sigortalı üreticilerin zararlarının tespiti için sahada çalışmaların başladığı belirtilirken, tarım sigortasının önemi bir kez daha vurgulandı.

DON OLAYINDAN BİRÇOK BÖLGE ETKİLENDİ

Meteorolojik verilere göre, Nisan ayının ikinci haftasında Türkiye genelinde yaşanan ani sıcaklık düşüşleri, başta meyve ağaçları olmak üzere birçok üründe büyük zararlara yol açtı. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi başta olmak üzere çok sayıda kentte tarım arazileri zarar gördü. Bu bölgelerde üreticilerin en çok zarar gördüğü ürünlerin başında kayısı, elma, şeftali, ceviz, kiraz ve badem gibi meyve türleri geldi.

YOZGAT DAHİL BİRÇOK İLDE CİDDİ ZARAR OLUŞTU

Zirai donun etkili olduğu iller arasında yer alan Yozgat’ta da özellikle yüksek rakımlı ilçelerdeki meyve üreticilerinin büyük zarara uğradığı bildirildi. Yozgat’ın Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ve Akdağmadeni ilçelerinde elma ve kiraz bahçelerinde ürün kayıpları yaşanırken, bazı çiftçiler tüm sezonluk emeğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

TARSİM, açıklamasında don olayının ardından sigortalı üreticilerin zarar gören ürünleriyle ilgili hasar tespit çalışmalarının hızla başlatıldığını ve bölgesel şartlara göre en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Açıklamada, ekspertiz sürecinin titizlikle yürütüldüğü ve üreticilerin bu konuda herhangi bir endişe duymamaları gerektiği vurgulandı.

HASAR BİLDİRİMİ İÇİN İLETİŞİM KANALLARI AÇIK

TARSİM, ürünleri zarar gören üreticilere hasar ihbarlarını nasıl yapabileceklerini de hatırlattı. Buna göre çiftçiler; bağlı bulundukları yetkili sigorta şirketleri ya da acenteleri aracılığıyla, ayrıca ALO TARSİM 172 Çağrı Merkezi, TARSİM Mobil Uygulaması, www.tarsim.gov.tr adresli resmi internet sitesi ve TARSİM Üretici Portalı üzerinden ihbarda bulunabiliyor.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, TARIMSAL ÜRETİMİ HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA TEHDİT EDİYOR”

Açıklamada ayrıca, yaşanan zirai don afetinin, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne serdiği kaydedildi. TARSİM, bu tür afetlerin gelecekte daha sık ve daha şiddetli yaşanabileceğine dikkat çekerek, üreticilerin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için tarım sigortasının artık zorunlu hale geldiğini vurguladı.

Açıklamada, “Üreticilerimizin kara gün dostu olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadesiyle devlet destekli sigorta sisteminin üreticilere sağladığı avantajlar hatırlatılırken, poliçelerde yüzde 70’e varan devlet prim desteği, indirim uygulamaları ve kolay ödeme imkanlarının sunulduğu belirtildi.

“GELECEK TARIMSIZ, TARIM SİGORTASIZ OLMAZ”

TARSİM, açıklamasını “Gelecek Tarımsız, Tarım Sigortasız Olmaz” mesajıyla sonlandırarak üreticileri tarım sigortası konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmaya çağırdı. Özellikle iklimsel risklerin arttığı bir dönemde tarımsal üretimin güvence altına alınmasının stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden TARSİM yetkilileri, üreticilerin her türlü doğa olayına karşı sigortalı olmalarının artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini ifade etti.