Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'den tarım ürünleri ithalatı üzerine açıklama. İşte detaylar…

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, tarım ürünleri ithalatına yönelik eleştirilere ilişkin Aksaray'da yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Gizligider, "Dışarıda daha ucuzsa ne yapacağız?" diyerek ithalatı savundu ve bu açıklama büyük yankı uyandırdı.

Aksaray Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda çiftçilerle buluşan Gizligider, patates üretimi örneği üzerinden ithalat konusuna değindi. Patatesin bu yıl bol miktarda üretildiğini belirten Gizligider, "Bu yıl patates çok fazla etti, dağa taşa patates ekelim. Önümüzdeki yıl ne olacak bu patatesin hali?" diyerek mevcut durumu eleştirdi. Ayrıca, "İhracat açık. Gizli kararnamelerle imzaladığımız rekabet sözleşmelerine aykırı olarak ihracat teşvikleri verildi. Ama dışarıda daha ucuzsa ne yapacağız?" ifadeleriyle ithalatı savundu.

Gizligider'in açıklamaları sırasında, "Bunu yayınlamazsanız sevinirim" şeklindeki talebi dikkat çekti. Bakan Yardımcısı, konuşmasında gizli kararnamelerle verilen ihracat teşviklerine de vurgu yaptı ve bu teşviklerin rekabet sözleşmeleriyle çeliştiğini belirtti.

BAKAN YARDIMCISI GİZLİGİDER KİMDİR?

Ebubekir Gizligider, Nevşehir'de 1979 yılında doğdu. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Gizligider, AK Parti Gençlik Kolları Nevşehir İl Başkanlığı ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Nevşehir Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı ve 24. ve 26. Dönem Nevşehir Milletvekili olarak görev yaptı. Anayasa Komisyonu, Türkiye-AB Uyum Komisyonu ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu gibi çeşitli komisyonlarda yer aldı. Ayrıca, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlerini yürüttü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevindeyken, 7 Nisan 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına atanmıştır. İngilizce ve Almanca bilen Gizligider, evli ve iki çocuk babasıdır.