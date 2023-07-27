Geniş ürün portföyüyle global, rekabetçi ve kreatif çözümler üreten Northtech Firmasını ziyaret eden Vali Ziya Polat, personel ile tek tek sohbet ederek, yapılan işler hakkında bilgi aldı.

Northtech Firması Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde, tıbbi cihazlar, robotik cihazlar, karayolları, demiryolları, havalimanı, tüneller gibi ileri teknoloji ve mühendislik sektörlerine yönelik ürünler üretim yapıyor.

“ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTIK”

Northtech Firmasının 2019 yılında faaliyet göstermeye başladığını söyleyen firma sahibi Ebubekir Uçar, “Tamamen yerli sermaye ile kurulmuş olan şirketimiz Northtech, ileri mühendislik uygulamaları kullanarak, katma değeri yüksek, AR-GE’ye dayanan gelişim stratejisi doğrultusunda ulusal ve uluslararası standartlara uygun, inovatif, elektronik ve elektromekanik ürünler imal etmektedir. İleri teknolojiyi ve kreatif düşünce biçimimizi birleştirerek, değişen ve gelişen dünyamızda, rekabetçi, inovasyona açık ve çağın gereklerine uygun olarak daima yenilikçi, gelişime ve değişime açık olmaktır. Tamamen yerli ve milli olan ürünlerimizde sahip olduğumuz yüksek kalite standartlarımızı, Northtech markası ile dünya pazarına sunarak; kalite ve güvenden ödün vermeyen, rekabetçi bir dünya markası haline getirmektir. Firmamız ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre Yönetim, ISO 18001 OHSAS İş Güvenliği Yönetim Sertifikalarına sahiptir. Ülkemizde ki çok büyük projelerde yer aldık. Yer aldığımız projelerde ürünlerimizin hepsini tesisimizde yapıp gönderdik. Mühendislik çalışmaları sonrasında ürünümüzün bütün belgelerine kayıt olan firmamız Kuzey Marmara Otoyolu elektronik mekanik işleri, Türkiye’nin en büyük tüneli Zigana Tüneli’nin bütün elektronik ve mekanik işlerini yaptık. Ayrıca Türkiye’nin ilk analog ve IP tabanlı acil yardım telefonlarını da üretiyoruz. Tüm belgeleri patentleri her şeyi bize ait ve şuanda da Isparta, Burdur, Denizli tren yolunda yine Çerkezköy, Kapı Kule de, Bostancı Metrolarında da hali hazırda kullanılmakta ve faal olarak çalışmakta” dedi.

“YOZGAT’A BÜYÜK DEĞER KATACAK”

Organize Sanayi Bölgesinde 3 yıldır faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Uçar, “Şuanda firmamızda 30 personel ile çalışıyoruz. 10 mühendis, 20 tekniker ve işçi kadromuz bulunuyor. Elektro motor projesi üzerinde çalışmalarımız var. Tamamen ARGE aşamasında sona geldik inşallah Yozgat’a büyük değer katacağına inanıyorum tüm çalışmalarımız devam ediyor. En çok konuşulan kalifiye eleman problemi ama aslında Yozgat’ta mühendis arkadaşlarımız var. İlgili kadrolarımız var ve en önemlisi başka yerde alamayacağı bilgi, belgeyi net bir şekilde alabiliyorsunuz. Valiliğimize bağlı tüm kurumlarda işlemlerini rahat ve hızlı bir şekilde ilerliyor” diye konuştu.

“ÜRETİM DEVAM EDECEK”

Organize Sanayi Bölgesinde üretimin devam etmesi için bütün kurum ve kuruluşlarla her zaman destek vereceklerini belirten Vali Ziya Polat, “Yiğitler şehri Yozgat’ımıza yatırım yapsınlar. Bizler tüm iş insanlarımızın emrindeyiz. Yerli ve milli bir fabrika olan Northtech fabrikasındayız. Yerli ve milli cümlesi duyunca insan çok daha mutlu oluyor. Ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Yiğitler şehri Yozgat’a yatırım yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Karayollarında, demiryollarında, trenlerde ki çalışmalarının çoğu buradan dağıtılıyor. Yerli ve milli malzemelerimiz devletimizin yollarında Yüksek Hızlı Trenlerinde kullanılıyor, kullanılmaya devam edecek. İnşallah bu şirketimize yeni bir yer tahsis edeceğiz ilave fabrika yapmasının kararını aldılar. Yozgat üretimin tam ortası olma yolunda ilerliyor” ifadelerini kullandı.

“DOLULUK ORANINA ULAŞTI”

Yozgat OSB’de 3 binin üzerinde çalışan olduğunu söyleyen Polat, “ Fuat Oktay OSB’miz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Son gelişmelere göre tahsislere başlandı. Bozok OSB de alt yapı bitmişti 9 ya da 10 tane arazi tahsisleri yapıldı. İnşallah orada da temellerinin atıldığını bu sezon göreceğiz. 3 OSB’de en az 10 bin kişi istihdam edilecek. 10 bin istihdamın Yozgat’a yansımasına hep beraber düşünelim tarım ve hayvancılığın yanında üretim kenti Yozgat olma yolunda ilerliyoruz. Türkiye’nin tam ortasıyız derken bu cümleyi özellikle kullanıyorum. Doğunun Batıya, Kuzeyin Güneye buluştuğu kavşak. Üniversitesi, Yüksek Hızlı Treni, havalimanı inşaatı bitmek üzere özel bir il. Bunların hepsinin iş insanlarımızın emrine sunmak, iş insanlarımızı burada rahat ettirmek kalifiye eleman normal personel bulmak için de her türlü destek verdik vermeye devam edeceğiz. Meslek lisesinde ki müdürlerimiz özellikle iş insanlarımız geziyorlar hangi konuda, hangi personele ihtiyaç analizleri çıkartıyorlar. İnşallah daha iyi olacak. Bu üç OSB’nin üretim yaptığı bu memleket için ülkemiz için üretim yaptığı günleri de göreceğiz. Acil yatırım yapacak firmalarımıza arsa tahsislerini hemen yapıyoruz. Verdiğimiz arazinin üç ay içerisinde işe başlayıp yaklaşık 2 yıl içerisinde kanunda da böyle üretime geçmesini istiyoruz” dedi. Selma Şahin