Ürdün’ün başkentinin neresi olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ürdün’ün başkenti neresidir? İşte detaylar…

Ürdün'ün başkenti Amman, ülkenin siyasi, kültürel ve ticari merkezi olarak önemli bir rol oynamaktadır. 2014 verilerine göre şehir, 4,007,526 kişilik nüfusuyla Ürdün'ün en kalabalık yerleşimidir.

Amman, M.Ö. 7000 yılına kadar uzanan köklü bir tarihe sahiptir ve bu yönüyle dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Şehirdeki ilk yerleşim izlerine kalkolitik çağda (M.Ö. 4000-3000) rastlanmaktadır.

Tarihi süreç içinde Amman, M.Ö. 13. yüzyılda Ammonlular tarafından "Rabbath Ammon" veya "Rabat Ammon" olarak adlandırılmıştır. İncil'de Ammon Krallığı'nın başkenti olarak belirtilen bu şehir, Helenistik dönemde "Filadelfeia" ismiyle anılmış ve Dekapolis'e dahil edilmiştir.

635 yılında Müslümanların eline geçen Amman, 1516'da Osmanlı topraklarına katılmıştır. II. Abdülhamit döneminde, Rusya'dan kaçan ve Osmanlı topraklarına sürgün edilen Çerkeslerin bir kısmı Amman civarına yerleştirilmiştir.

1908 yılında tamamlanan Hicaz Demiryolu hattının Amman'dan geçmesi, şehrin stratejik önemini artırmış; I. Dünya Savaşı'nın ardından ise İngiliz manda yönetimine girmiştir. 1946'da ise Amman, Ürdün Krallığı'nın başkenti olmuştur.

Günümüzde, Amman bir zamanlar küçük bir Çerkes köyü olarak başlayan ve zamanla büyük bir şehir haline gelen bir metropol olarak bilinmektedir. Şehir, Lut Gölü'nün 35 km kuzeydoğusunda, Akdeniz'in 110 km doğusunda ve Kudüs'ün 65 km güneydoğusunda yer almaktadır.

Ürdün bayrağındaki yedi köşeli yıldızı temsil eden yedi tepe üzerine kurulu olan Amman, Akdeniz iklimine benzer ancak kıtasal özellikler taşıyan bir iklim yaşar. Deniz seviyesinden 773 metre yükseklikte bulunması nedeniyle şehirde sık sık yoğun sis gözlemlenmektedir.