Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Yozgat’a gelen gönüllüler ile birlikte atıksız mutfağa dikkat çekmek, israfı önlemek ve geri dönüşebilir bir mutfak haline getirebilmek için Atıksız Mutfak Atölyesi gerçekleştirildi.

Türk, Ürdün ve İtalyan gençlerin katılımı ile düzenlenen etkinlikte Türk mutfağı ve yemek kültürü tanıtıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Bugün Türk, Ürdün ve İtalyan gençlerle birlikte atıksız mutfak atölyesi düzenledik. Türk mutfağını ve yemek kültürümüzü tanıttık” dedi.

“EN FAZLA İSRAF MUTFAKLARDA YAPILIYOR”

En büyük israf mutfaklarda yapıldığına dikkat çeken Başkan Halil Uğuz, “İtalya ve Ürdün'den Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gelen gönüllülerimizle birlikte atıksız mutfağa dikkat çekmek, israfı önlemek ve geri dönüşebilir bir mutfak haline getirebilmek için Atıksız Mutfak Atölyesi düzenledik. Atıksız Mutfak Atölyesini, en fazla israfın mutfaklarda yapıldığına dikkat çekmek amacıyla yaptık. En büyük israf maalesef ki mutfaklarda yapılıyor. Düzenlediğimiz Atölyede gıda ürünlerinin, sebzelerin, meyvelerin artık kısımlarından değerlendirme amaçlı yemek yaptık” diye konuştu.

“ATIKSIZ YAŞAM ZOR DEĞİL”

Atıksız mutfak için atık yönetiminin bilinçli kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yapan Uğuz, “Atıksız mutfak için atık yönetimimizi bilinçli kontrol etmemiz gerekiyor. Neden mi? Dünyamızı daha sürdürülebilir bir hale getirmek için. Atıksız yaşam, aslında çok uğraş gerektiren ve zorlayıcı bir süreç değil. Eğer bizler kararlı olursak, alışverişlerimizi planlı ve ihtiyacımız olanı kadar alırsak, dönüşümünün sağlandığından emin olduğumuz ürünleri tercih edersek ve evimizde atıkları geri dönüşüm için ayırırsak atıksız yaşamın ilk adımını atmış oluruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE ATIK İSTATİSTİKLERİ

Konu ile ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini paylaşan Uğuz, “2020 yılında TÜİK’in yayınladığı oranlara göre, toplam bin 389 belediyenin bin 387'sinde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Belediyelerde 32,3 milyon ton atık toplandı. Toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,13 kilogram olarak hesaplandı. Bu verilerin 2021 senesinde bazı kaynaklarda 104,8 milyona kadar çıktığı yazıyor. Görüyoruz ki atık oranı gün geçtikçe hızlı bir yükseliş ile artıyor. Dünyada her yıl 1.3 milyar ton yiyecek çöpe gidiyor. Araştırmalara göre çöpe giden yiyeceklerin sadece çeyreği kurtarılsa 870 milyon aç insana gıda sağlanabilir” şeklinde konuştu.

NE YAPABİLİRİZ?

Uğuz son olarak şu ifadeleri kullandı: “Atıksız mutfak için geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemeler kullanabilirsiniz. Atıksız mutfağın ilk adımı, mutfağımızda bulunan materyalleri azaltmamızla başlayabiliriz. Atıksız bir mutfak ile sadeleşebilir, çöp çıkarmadan zamandan tasarruf edebiliriz. Gereksiz tüketim ve israfın önüne geçmiş, aynı zamanda sağlıksız alışkanlıklarımızdan da zaman içinde kurtulmuş oluruz. Diren, düşür, değerlendir, dönüştür, doğaya geri ver.”