Uraz Kaygılaroğlu yaptığı paylaşımda "Biriciğim Babaannem Nezahat Kaygılaroğlu vefat etmiştir. Cenazesi, (1 Ekim) ikindi vakti Balıkesir. Paşa Camiinden kılınacak namaz ile Başçeşme Mezalığına defnedilecektir." ifadelerini kullandı.

Uraz Kaygılaroğlu Kimdir?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987’de İstanbul’da doğmuştur. Aslen Balıkesirli bir aileye mensup olan oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Genç yaşlarda Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alarak sahne sanatlarına adım atan Kaygılaroğlu, hem dizi ve sinema projelerinde hem de televizyon programlarında kendine geniş bir yer edinmiştir.

Farklı Rollerde Yer Aldı

Kariyerinde özellikle “Pis Yedili” dizisindeki Can karakteriyle tanınan oyuncu, “Harem”, “Eski Hikâye”, “Yedi Güzel Adam” ve “Baba Candır” gibi yapımlarda farklı rollerde izleyici karşısına çıkmıştır. Show TV’de yayınlanan “Üç Kuruş” dizisinde canlandırdığı Kartal Çaka karakteri ise oyunculuğunun dönüm noktalarından biri olmuştur. Televizyon dizilerinin yanı sıra “Tam Zamanı”, “Takip” ve “Kuyruk” gibi programlarda sunuculuk yaparak ekranlarda farklı bir kimlikle de yer almıştır. Oyunculuk dışında stand-up gösterileriyle de sahneye çıkan Uraz Kaygılaroğlu, mizahi yönünü izleyiciyle buluşturmuştur.

Neden Gündem Oldu?

Uraz Kaygılaroğlu, son olarak babaannesi Nezahat Kaygılaroğlu’nun vefatıyla gündeme gelmiştir. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi duyuran oyuncu, cenazenin Balıkesir Paşa Camii’nden kaldırılacağını açıklamıştır. Geçtiğimiz haziran ayında büyükbabası Metin Kaygılaroğlu’nu kaybeden oyuncu, kısa süre içinde ikinci kez ailevi bir kayıpla sarsılmıştır.

Sanat dünyasında başarılı projeleriyle öne çıkan Kaygılaroğlu, hem televizyon hem de sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmaya devam etmektedir.