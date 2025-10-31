İstanbul Beyoğlu’nda paylaşılan ve sosyal medyada iUrasprof, Beyoğlu’ndaki “itaatkar kız bağlama” videosuyla gündeme geldi ve görüntü kısa zamanda tepki çektinfial yaratan görüntülerde, bir erkeğin genç bir kadına tasma takarak sokakta gezdirdiği anlar büyük tepki topladı. Söz konusu görüntüleri paylaşan kişinin Urasprof isimli sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı.

Fenomenin gerçek adı ise Uras Ulaşoğlu.

Urasprof Kimdir

Paylaşımda genç kadının “miyavlayarak” yerde süründüğü anlar bulunuyor. “İtaatkar kız bağlama” başlığıyla paylaşılan bu içerik, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak tartışma konusu haline geldi.

Tasma Görüntüleriyle Tepki Topladı

Olayın Beyoğlu sokaklarında çekildiği ve fenomenin sosyal deney olarak paylaştığı öne sürülse de, sosyal medya kullanıcıları görüntüleri “kadın onuruna aykırı” buldu. Tepkiler sonrası birçok kişi yetkililerin olaya müdahale etmesini istedi.

Urasprof, bu tarz “sosyal deney” videolarıyla tanınan bir içerik üreticisi. Ancak son paylaşımıyla birlikte etik sınırları aştığı yönünde sert eleştiriler aldı.

Uras Ulaşoğlu Kimdir?

Gerçek adı Uras Ulaşoğlu olan Urasprof, sosyal medyada “Urasprof” kullanıcı adıyla tanınan genç bir fenomen. 24 yaşında olduğu tahmin edilen Urasprof’un, özellikle sosyalleşme ve mizah temalı içerikler ürettiği biliniyor. Kısa sürede genç kitle arasında tanınan Urasprof, sporla ilgilendiğini de sık sık paylaşımlarında dile getiriyor.

Ancak son olayıyla birlikte fenomen, “sınırları zorlayan içerik üreticisi” olarak eleştirilerin hedefi haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından “etik dışı ve rahatsız edici” olarak nitelendirilen video, çok sayıda şikâyete konu oldu.