Fenomen dizi "Sen Anlat Karadeniz" ile büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun, iş insanı Ural Kaspar ile yeniden bir araya gelmesi gündemde. Ocak ayında yollarını ayıran çift, ilişkilerine ikinci bir şans tanıma kararı aldı.

İrem Helvacıoğlu, sevgilisi Ural Kaspar ile samimi bir anı paylaştığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu, bu romantik kareye "Ben aşırı seviyorum." notunu düştü.

Daha önce bir röportajında ilişkisi hakkında konuşan Helvacıoğlu, "Duygularımız karşılıklı gelişti. Ural'ın Anadolu Yakası'nda bir restoranı var, orada tanıştık. Şu anda çok mutluyuz, her şey yolunda." ifadelerini kullanmıştı.

URAL KASPAR KİMDİR?

İş insanı Ural Kaspar hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kaspar'ın Instagram hesabı "uralkaspar" kullanıcı adıyla aktif olup, 5 binden fazla takipçisi bulunuyor.