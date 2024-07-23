Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulunda yer alacak olan Ural Aküzüm hakkında merak edilenler...

URAL AKÜZÜM KİMDİR?

Ural Aküzüm, 2 Haziran 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur ve şu anda 45 yaşındadır. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde başlayan Aküzüm, Fransa'nın Montpellier Üniversitesi'nde Siyasi ve İdari Bilimler eğitimi almıştır. Eğitimine İstanbul'da devam eden Aküzüm, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

KARİYER VE GÖREVLER

Ural Aküzüm, Avrupa Birliği'nin desteğiyle yürütülen "Herkes İçin İnsan Hakları" projesinde yöneticilik yapmış, ayrıca kendi hukuk bürosu olan Kural Hukuk Bürosu'nu kurmuştur.

Galatasaray Spor Kulübü'nde toplamda 6 dönem yönetsel görevlerde bulunmuş, bu süreçte yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği yapmıştır. Galatasaray'da kadın-erkek basketbol, binicilik ve tekerlekli sandalye basketbol şubelerinde çeşitli dönemlerde sorumlu olarak görev almış ve tenis şubesinin kuruculuğunu üstlenmiştir. Ayrıca, lisanslı sporcu olarak binicilik şubesinde yer almıştır.

Ural Aküzüm, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Azerbaycan Türkçesi dillerini de konuşmaktadır.