Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

Bozok Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, iki üniversite arasında yapılabilecek ortak çalışmalar ve iş birliği imkanları görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yaşar, nazik ziyaretleri için Ünüvar’a teşekkür etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar da misafirperverliğinden dolayı Yaşar’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.