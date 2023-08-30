Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) "Unutursan Yetim Kalır" projesi barınma, giyinme, kırtasiye, gıda gibi daha birçok konuda yetimlerin yanında olmaya devam ediyor.

Tüm hayırseverleri bağış yapmaya davet eden Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, “Türkiye Diyanet Vakfı, "Unutursan Yetim Kalır" projesine tüm vatandaşları davet ediyor. Vakfın desteğiyle her yıl binlerce yetimin yüzü gülüyor” şeklinde konuştu.

Yetim bir Peygamberin ümmeti olarak, Allah’ın emaneti yetimlere eğitimden barınmaya, giyimden gıdaya kadar her alanda destek vermeyi sürdürdüklerini kaydeden Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, "Yüce dinimiz İslam yetime sahip çıkmayı, onları koruyup gözetmeyi, onlara adaletle davranmayı emrediyor. Yetime merhamet göstermek ve ihtiyaçlarını karşılamak, iyiliği dünyaya yeniden egemen kılmak için atılan en büyük adımlardan biridir. Bu doğrultuda yetimlerimizin geleceğe umutla bakmalarını hayırseverlerimizin destekleriyle sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gülden, yetimlere yardımda etmek isteyen hayırseverlerin "YETİM" yazıp 5601’e mesaj göndererek 25 lira destekte bulunabileceğini ya da mobil bağış uygulaması ve bagis.tdv.org adresinden online bağış yapabileceğini söyledi. Haber Merkezi