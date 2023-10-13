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Teknoloji devi Google, yeni şifresiz geçiş anahtarlarını kullanıcılarına tanıtarak, parola unutma ve sık sık değiştirme sorunlarına son verme amacını güdüyor. Bu teknoloji, mayıs ayında tanıtıldı ve şimdi daha fazla kullanıcıya ulaştırılıyor.

Google, kullanıcılarına bilgilendirme mesajları göndererek, yeni geçiş anahtarlarını birincil oturum açma seçeneği olarak ayarlamalarını tavsiye ediyor. Bu adım, kullanıcıların eski tip parolaları kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak güvenlik ve kullanım kolaylığı sunuyor.

Peki, bu şifresiz geçiş anahtarı teknolojisi tam olarak nedir? Kullanıcılar, yeni sistemle nasıl oturum açabilirler? Google'ın yeni geçiş anahtarları, geleneksel parolaların yerine cihazlarda bulunan kimlik doğrulama yöntemlerini kullanmanıza olanak tanır. Yüz tanıma, parmak izi sensörü veya PIN gibi yöntemler, artık parolaların yerini alıyor.

Web Authentication şifreleme teknolojisine dayanan bu sistem, her geçiş anahtarını sadece kullanıcının cihazı ve ilgili platform tarafından saklanan güvenli kimlik doğrulama bilgilerini kullanarak çalışır. Google'ın yeni şifresiz geçiş anahtarları, Workspace, Cloud ve Chrome web tarayıcısı hizmetleri ile uyumlu çalışırken, bazı üçüncü taraf web siteleri ve platformlar da bu teknolojiyi benimsemeye başladı.

Google'ın bu yeniliği, kullanıcıların sıkça unuttukları veya değiştirmek zorunda kaldıkları parolalarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor, aynı zamanda oturum açma deneyimini daha güvenli hale getiriyor. Şifresiz geçiş anahtarları, gelecekte daha fazla platform ve hizmetle entegre hale gelmeye devam edecek gibi görünüyor. (Haber Merkezi)