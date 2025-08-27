E-Devlet üzerinden vatandaşların adına yatırılmış, ancak farkına varılmadığı için çekilmeyen paralar sorgulanabiliyor. İki basit adımla yapılabilen işlem sayesinde, 700 liradan 350 bin liraya kadar tutarlar ortaya çıkabiliyor.

Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor

Türkiye’de milyonlarca vatandaşın adına yatırılmış, fakat bilinmediği için alınmayan ödemeler bulunuyor. E-Devlet üzerinden yapılabilen sorgulamayla bu ödemelere ulaşmak mümkün.

Sosyal Medyada Paylaşıldı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, vatandaşların unuttuğu veya haberdar olmadığı paraların nasıl sorgulanabileceği adım adım gösterildi. Paylaşımı yapan kullanıcı, bu yöntemle birçok kişinin ciddi miktarlarda parası olduğunu öğrendiğini belirterek, “Dün gösterdiğim yöntemle 700 liradan 350 bin liraya kadar tutarlar gördüm” dedi.

Sorgulama İçin İki Yöntem Var

E-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama için iki yol bulunuyor:

Takasbank sorgulaması: Arama kısmına “Takasbank” yazıldığında, üzerinize kayıtlı iade, emeklilik ya da yatırım fonu gibi tutarlar görülebiliyor. Ancak bireysel emeklilikten kaynaklanan ödemelerin çekilmesi halinde sistemin iptal olabileceği hatırlatılıyor.

Şahıs ödemeleri sorgulaması: Arama kısmına “Şahıs ödemeleri” yazıldığında kurumlar ya da şahıslar tarafından adınıza gönderilmiş, fakat elinize ulaşmamış paralar listeleniyor. Bu ödemeler banka hesabına aktarılabiliyor ya da PTT’den talep edilebiliyor.

Uzmanlar, bireysel emeklilik sisteminden kaynaklı görülen tutarların çekilmesi halinde emeklilik planının sona ereceğini belirterek, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.