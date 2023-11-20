Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Bozok Şehir Stadyumu, Yozgat kamuoyunda uzun süre devam eden tartışmaların ardından, 29 Aralık 2020 tarihinde yapılan ihale ile aynı konumda inşa edilmesi kararı alınan bir projeydi. Unutulmaya yüz tutmuş olan bu proje, yapay zeka tarafından benzersiz bir dönüşüm geçirdi.

Yapay zeka tarafından gerçekleştirilen tasarım değişikliği, Yozgat Şehir Stadyumu'na modern bir soluk getirdi. Yapay zeka tarafından yapılan tasarım, özgün ve etkileyici detayları içeriyor, bu da görenleri adeta büyülüyor.

Yozgat Bozok Şehir Stadı'nın merkezi konumunda bulunan bu projenin yapay zeka müdahalesi, hem estetik açıdan görsel bir şölen sundu hem de spor tutkunları ve Yozgatlılar arasında heyecan uyandırdı.

TARAFTARI MEST ETTİ

Yozgat Bozok Şehir Stadı yapay zeka tarafından yeniden tasarlandı. Yapay zekanın yaptığı Yozgat stadını görenleri hayrete düşürdü.

Yozgat Merkez’de bulunan şehir Stadı'nı yapay zeka yeniden tasarlarken, ortaya çıkan görsel Yozgat taraftarlarını adeta mest etti.

Yapay zekanın yeniden tasarladığı Yozgat Şehir Stadyumu, sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda şehrin gelişen yüzünü temsil eden bir simge haline geldi.