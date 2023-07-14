Başkan Düğenci, Türkiye'nin 15 Temmuz'da büyük bir ihanete uğradığını belirterek, bu ihaneti asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, "15 Temmuz Destanının 7. yıldönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize kast eden hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmayacağız ve unutturmayacağız. Milletimizin şeref ve istiklali için cennete kanatlanan başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yâd ediyor, bu şanlı direniş sürecinde gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Düğenci, "7 yıl önce Türkiye'miz tarihindeki en büyük ihanetlerden birisini yaşadı. 15 Temmuz 2016'da Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları öyle bir şekilde yürüdü ki, FETÖ'sünden Amerika'sına, batısına, Avrupa'sına kadar hepsinin içi titredi. Milletin olduğu yerde başka bir güç yoktur. Halkın iradesinin bulunduğu yerde başka hiçbir güç yoktur" şeklinde konuştu.

15 Temmuz'un bir ihanet olduğunu ve bunu asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Düğenci, bu direnişin simge ismi olan Şehit Ömer Halis Demir başta olmak üzere 252 şehit ve 2.196 gaziye minnettar olduklarını ifade etti. Düğenci, 15 Temmuz'un zalimlerin ve hainlerin hanelerine düşen birer ateş, çağlara ve nesillere yol gösteren birer meşale olduğunu belirterek, bu vatanın ve milletin ayakta kalmasını şehitlerin kanlarına ve canlarına borçlu olduklarını söyledi.

Başkan Osman Düğenci, açıklamasına şöyle devam etti; "Bu kararlılıkla bir kez daha milletimizin şeref ve istiklali için cennete kanatlanan başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yâd ediyor, bu şanlı direniş sürecinde gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz Destanının 7. yıldönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize kast eden hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha altını çizerek söylüyoruz."

Başkan Düğenci, Boğazlıyan'ın da diğer bölgeler gibi 15 Temmuz'da hainlere karşı dik duruş sergilediğini ve bu direnişin dünyaya bir mesaj olduğunu vurgulayarak, millete karşı yapılan ihanete karşı birlikte durduklarını ifade etti. Haber Merkezi