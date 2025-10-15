Dört davada yargılanan ve yurt dışı yasağı bulunan eski THK (Türk Hava Kurumu) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçtı. Ban daha önceden de yurt dışına kaçmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Ban'ın Yunan pasaportu ve gayrimenkul alımı ile hak kazandığı oturum izni belgelerine ulaşıldı.

Ünsal Ban Dosyasında Neler Oldu?

30 Nisan 2025 tarihinde de Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptığı iddia edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ban, 29 Ağustos 2022’de “kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma”, “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Ban, 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla 2 Eylül 2022'de serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etmesinin ardından, Ban yeniden gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Ban, 3 Eylül 2022'de tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ban, tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan bir gün sonra, , “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması nedeniyle eski eşi Gülcan Bal, oğlu Emre Buğra Ban, ağabeyi Ünal Ban ve şoförü Ahmet Karataş’ın da aralarında olduğu dokuz kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve toplanan diğer delillere dayanılarak şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten’in tutuklanma talebiyle 13 Şubat 2023'te sorgu hakimliğine sevk edildiği belirtilmişti.

14 Şubat 2023'te şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş’ın söz konusu suçtan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilmişti. Ban, 13 ay sonra , kara para aklama suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

Ünsal Ban Kimdir?

Ünsal Ban, akademik kariyerine finans ve muhasebe alanlarında uzmanlaşarak başlamış bir profesördür. Doğum Bilgisi: 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

Yükseköğrenim:

Lisans: 1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

Yüksek Lisans: 1996 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finansman Ana Bilim Dalı'nda yaptı.

Doktora: 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Muhasebe ve Finansman alanında tamamladı.

Hangi Kurumlarda Görev Yaptı?

Ünsal Ban, akademik kariyerini kamu ve vakıf kurumlarındaki üst düzey yöneticilik pozisyonlarıyla birleştirmiştir.

Akademik Kariyer:

2005 yılında Gazi Üniversitesi Muhasebe ve Finans Ana Bilim Dalı'nda Doçent oldu.

2011 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Profesör unvanını aldı.

Yöneticilik Kariyeri:

2010-2014: Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve THK Başkanı Osman Yıldırım'a yardımcı oldu.

2011-2015: Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nde Rektör olarak görev aldı.